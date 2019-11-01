Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

01.11.2019 17:51

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.Öte yandan akademinin bir diğer ismi Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: DHA