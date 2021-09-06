Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı.
Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün, Adana Demirspor'a geçici transferi konusunda 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul