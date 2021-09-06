Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı.

Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Yunus AkgünAdana Demirspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün, Adana Demirspor'a geçici transferi konusunda 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek burktu! Marcao yüzünden sağlığı bozuldu
Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek burktu! Marcao yüzünden sağlığı bozuldu
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'yi, Galatasaray'ın kaptanı Muslera ikna etti
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'yi, Galatasaray'ın kaptanı Muslera ikna etti
Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında lokma döktürdü
Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında lokma döktürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Münir Özkul Derya Şensoy
Spor Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray, Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:47:38. #1.14#

title