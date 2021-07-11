Galatasaray Yunanistan'a gidiyor
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Galatasaray Yunanistan'a gidiyor

Galatasaray Yunanistan'a gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Kasımpaşa maçının ardından salonda ve sahada rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi.

Sarı kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray kafilesi, saat 16.30'da ise Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Yunanistan'a hareket ederek Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atina'da kampa girecek.


- İstanbul
Galatasaray Yunanistan'a gidiyor
Galatasaray Yunanistan'a gidiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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