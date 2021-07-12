Burak Elmas: "Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz"
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Burak Elmas: "Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz"

Burak Elmas: 'Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Yunanistan'da yaşanan olaylardan sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda takımın Türkiye'ye dönmesine karar aldıkları söyleyerek, "Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Yunanistan'da yaşanan olaylardan sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda takımın Türkiye'ye dönmesine karar aldıkları söyleyerek, "Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Burak Elmas: 'Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz'
Burak Elmas: 'Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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