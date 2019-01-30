Galatasaray, Yunan Golcü Mitroglou'nu Kiraladı
Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Yunan golcü Mitroglou'nun kiralanması için anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Konstantinos Mitroglou'nu kadrosuna katıyor. Sarı Kırmızılılar Yunan golcü ile 1,5 yıllık kiralama konusunda anlaştı.
TRT Spor'un haberine göre; kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017'de Portekiz ekibinden 15 milyon Euro bonservisle Marsilya'ya transfer oldu.
30 yaşındaki Mitroglou, bu sezon Marsilya forması altında ligde 13 maçta 3 gol attı. Marsilya, ligde 8. sırada yer alıyor.
YORUMLAR (48)
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eren bundan çok çok iyi oyuncu. . erenin suçu neydi. . malmısınız. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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neyyyy bunlar kafayı yemiş mitroğlu ve gol atmak ikisi çok farklı şeyler. . . silimani bile bundan iyidir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray’ın bu kadroyla ŞAMPİYONLUK şansı hiç yok..şampiyon büyük ihtimalle BAŞAKŞEHİR olur diyorum;)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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YUNUS AKGÜNE YAPILMIŞ SAYGISIZLIKTIR. BU ADAMI ALINCAYA KADAR YUNUSA ŞANS VERSENİZ DAHA İYİ OLURDU.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAYALLER VAN PERSİ GERÇEKLER TAM TERSİCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır