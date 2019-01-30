Galatasaray, Yunan Golcü Mitroglou'nu Kiraladı

Galatasaray, Marsilya'da forma giyen Yunan golcü Mitroglou'nun kiralanması için anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Konstantinos Mitroglou'nu kadrosuna katıyor. Sarı Kırmızılılar Yunan golcü ile 1,5 yıllık kiralama konusunda anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre; kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017'de Portekiz ekibinden 15 milyon Euro bonservisle Marsilya'ya transfer oldu.

30 yaşındaki Mitroglou, bu sezon Marsilya forması altında ligde 13 maçta 3 gol attı. Marsilya, ligde 8. sırada yer alıyor.

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YORUMLAR (48)

  • BAZILARI ŞÖYLE DER:
    neyyyy bunlar kafayı yemiş mitroğlu ve gol atmak ikisi çok farklı şeyler. . . silimani bile bundan iyidir.
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  • DÜRBÜNLÜ:
    Galatasaray’ın bu kadroyla ŞAMPİYONLUK şansı hiç yok..şampiyon büyük ihtimalle BAŞAKŞEHİR olur diyorum;)
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  • KÖFTECİ SELAHATTİN:
    YUNUS AKGÜNE YAPILMIŞ SAYGISIZLIKTIR. BU ADAMI ALINCAYA KADAR YUNUSA ŞANS VERSENİZ DAHA İYİ OLURDU.
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