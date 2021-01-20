Galatasaray - Yukatel Denizlispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 20. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçıdır. Peki Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçıdır. Peki Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı 20 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)
MURAT YAMAK(Temsilci)
ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)