Galatasaray - Yukatel Denizlispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Galatasaray - Yukatel Denizlispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

20.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:54
Galatasaray - Yukatel Denizlispor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 20. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçıdır. Peki Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçıdır. Peki Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı 20 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Galatasaray - Yukatel Denizlispor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

SELÇUK YILMAZ(Temsilci)

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