Galatasaray Youcef Belaili'yi transfer etti mi? G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptı mı?
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Galatasaray Youcef Belaili'yi transfer etti mi? G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptı mı?

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Youcef Belaili'ye resmi teklif yaptığı iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncunun sosyal medya paylaşımı sonrası G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptı mı ve Galatasaray Youcef Belaili'yi transfer etti mi soruları akıllara geldi.

Galatasaray Youcef Belaili'yi transfer etti mi? G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptı mı?
02.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:11

Galatasaray gündemine Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'yi almıştı. Galatasaray Youcef Belaili'yi transfer etti mi? G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptı mı gibi sorular merak edilirken Youcef Belaili'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Peki, Galatasaray Youcef Belaili'yi transfer etti mi?

G.SARAY'IN YOUCEF BELAİLİ'YE TEKLİF YAPTI MI?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gündemine Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'yi almıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapan yıldız futbolcuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından Foot Mercato, Galatasaray'ın oyuncuya ilk teklifini yaptığını duyurdu. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun da kulübü 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa'ya dönmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

GALATASARAY YOUCEF BELAİLİ'Yİ TRANSFER ETTİ Mİ?

Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

Galatasaray Youcef Belaili'yi transfer etti mi? G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptı mı?

Sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

Belaili, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

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