Galatasaray yönetiminin "ibra" davası

14.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:42

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın açtığı davaya, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in de davacı feri müdahil olarak katılması kararlaştırıldı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, davacılar Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın avukatları, davalı Galatasaray Kulübü'nün avukatları, feri müdahillerin avukatları ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör katıldı.

Duruşmada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin, bu mahkemece verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik ilamının dosyaya konulduğu ve taraflara tebliğ edildiği belirtildi.

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın avukatının, müvekkillerinin davacı feri müdahillik talebinin hukuki yarar bulunması nedeniyle kabul edildiği bildirildi.

"Dava kabul edilmezse GS'nin büyük bir zarara uğrayacağı açıktır"

Davacılar Kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik'in avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, davalarının daha önce Yargıtay Genel Hukuk Kurulu tarafından incelendiğini ve idari ibrasızlık kararının iptaline karar verildiğini hatırlatarak, "Somut olayda da aynı davalıya karşı idari ibrasızlığın iptali talep edildiğinden davamızın kabulünü talep ederiz. Birleşen dosyalar yönünden tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik itirazların reddine ve tedbir kararlarının devamına da karar verilsin." dedi.

Davacı feri müdahil avukatlarından Mehmet Can Avcı, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin sportif ve ekonomik faaliyetlerinin kesilmeden, sekteye uğramadan devam edebilmesi için tedbir kararının devamını istedi.

Davacı feri müdahil avukatlarından Fikret Palaska, davanın kabulüne karar verilmesini isteyerek, "Aksi bir durumda Galatasaray'ın tüm unsurlarıyla beraber büyük bir zarara uğrayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Mustafa Cengiz'in avukatı: "İstinaf kararı tedbir kararında tereddüt yaratacak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör, hukuki uyuşmazlıkta gecikilen her dönemin kaosa sebep olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken ivedilikle davaların kabulüne karar verilmesini talep ederiz. İdari yönden aklanmama kararı, Yönetim Kurulu'nun tamamı hakkında verilmiştir ve mahkemece verilecek hüküm, bütün Yönetim Kurulu hakkında olacaktır. Tedbir kararıyla ilgili istinaf mahkemesince 'tedbir kararının iptali' kararının sadece davacılar Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay adına verilmiş olması nedeniyle 'davacı olmayanların yeni bir seçimde aday olamayacağı' beyanları basında yer almaktadır. İdari aklanmama kararında Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili ayrı ayrı karar alınmamıştır. İbrasızlık kararı müvekkili Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal'ı da kapsamaktadır. İstinaf mahkemesinin 'ihtiyati tedbirin kaldırılması' kararının, tedbir hükmünün icrası ve ifasında bir tereddüt yaratacağı aşikar olduğundan bu durumun mahkemece düzeltilmesini, ek karar oluşturulmasını talep ederiz."

"İstinaf Mahkemesi kararına itiraz edilemez"

Beyanı sorulan bazı davalı feri müdahillerin avukatlarından Kıraç Aras, davada asil olması gereken kişilerin (Mustafa Cengiz) feri müdahil olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve mahkemenin kendi görüşlerini sormadan müdahilliklerine karar verdiğini belirterek, "Mahkemenizce verilen bu karara itiraz ediyoruz ve karşı tarafın tedbir taleplerinin reddini istiyoruz. İstinaf mahkemesi kesin olarak karar vermiştir ve herhangi bir itiraz yolu da açık değildir." diye konuştu.

İbrasızlık kararının şahsi olduğunu ve oylama nasıl yapılırsa yapılsın herkesin tek tek ibra edildiğini savunan avukat Aras, süresi içinde açılmayan feri müdahillik taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Aras, feri müdahil olan müvekkili Barış Cenk Akkaya hakkında davacılarca savcılığa suç duyurusu yapıldığı ve savcılıktan takipsizlik almasına rağmen Akkaya'nın idari soruşturmada bir yıllık hak mahkumiyeti cezasına çarptırıldığını anlatarak, "Sadece bu bile davacı tarafın rövanşist yaklaştığına ispattır." dedi.

"Bir aylık süre aşıldığından 5 kişinin davasının reddi gerekirdi"

Davalı tarafın feri müdahillerinden, Genel Kurul'da Divan Kurulu Başkanlığı yapan avukat Metin Sinan Aslan, divana yönelik gerçeği yansıtmayan beyanlar nedeniyle Divan Kurulu'nda görevli 7 avukat olarak davaya müdahil olduklarını ve ibrayla ilgili konuyla ilgilenmediklerini dile getirdi.

Avukat Aslan, 5 davacının 11 Haziran 2019'da farklı İstanbul asliye hukuk mahkemelerine dava açtıklarını ve bunu asıl davacıların yönlendirmesiyle yaptıklarını da öne sürerek, "Genel kurul tarihi 23 Mart 2019'dur. Bir ay içinde davalarını açmaları gerekirdi. Bu 5 kişi gecikerek dava açmıştır. Yasaya göre bir ay içinde dava açmaları gerekirdi. Dava şartı yokluğundan davacıların davalarının reddi gerekirdi." diye konuştu.

Dosya bilirkişilere gönderilecek

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için taraflara iki hafta süre verdi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi durumunda, dosyanın resen seçilecek bilişim yazılım mühendisi, yeminli mali müşavir ve dernekler mevzuatı konularında uzman kişiler tarafından oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderilmesi, dosyadaki belgeler doğrultusunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verdi.

İstinaf mahkemesinin "tedbirin kaldırılması" hükmüyle ve davacıların tedbir kararı verilmesi talepleriyle ilgili herhangi hüküm kurmayan mahkeme, duruşmayı 21 Şubat 2020'ye erteledi.

Süreç

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart'taki Mali Genel Kurulu'nda, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi krize yol açmıştı.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla seçim zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu, bu itirazlar reddedilmişti. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek feri müdahillik talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA