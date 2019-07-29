GALATASARAY YÖNETİMİNDEN İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETİ

Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de aralarında olduğu yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu'na, adının yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye edildi. İmamoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden, yoksul semtlerde oturan çocukların İBB'nin misafiri olarak maç izleyebileceği uygun fiyatlı loca talebinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kancal'ı Saraçhane'deki makam odasında kabul etti. Cengiz, İmamoğlu'nu, "Hayırlı uğurlu olsunö sözleriyle tebrik ederken, İmamoğlu da Galatasaray Başkanı'na, "Önemli bir görev. Biraz meşakkatli bir dönem. Zaman, iş zamanı. İşimize bakacağız" şeklinde karşılık verdi.

"BU YOLDA BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Ziyaretin sonunda Cengiz, İmamoğlu'na, adının yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye etti. İmamoğlu, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi: "3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında loca talebimiz olacak. Kendimiz için istemeyeceğiz tabii. Locaları sosyal anlamda kullanacağız 3 kulüpte de. Mahallelerden fakir çocukları getirip, maç izlemelerini sağlayacağız. Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresi, ulaşım planı ile ilgili süreç, yaya yolları ilgili çalışmaları hızlandıracağımızı konuştuk başkanımızın talebi doğrultusunda. Aynı zamanda kapalı spor salonu ile ilgili projelerini içerisinde e-spor ve teknokent olan, paydaşlarıyla beraber hem destekçisi hem de bir partneri olabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık. Çalışmalarda işbirliği yapacağımızı dile getirdik. Biz, İstanbul'un markaları olan 3 kulübe de yakın ve onlarla iş üreten bir belediye olacağımızı duyurmuştuk. Bu yolda beraber yürüyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntü

-Forma hediye edilmesi

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Kaynak: DHA

- İstanbul