Galatasaray yönetiminden Ayhan Özmızrak'a protesto Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor.

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor. Divan kurulu toplantısında Ayhan Özmızrak'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak'ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı daha önceki divan kurulu toplantılarında da tansiyon yükselmişti.

Kaynak: DHA