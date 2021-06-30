Galatasaray yönetimi uygun adım
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Galatasaray yönetimi uygun adım

Galatasaray yönetimi uygun adım
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Mazbatayı aldıktan sonra ilk bir hafta mali tabloyu çıkarıp, problemleri teşhis eden Galatasaray yönetimi, art arda hedefteki transferleri tamamlayacak.

Mazbatayı aldıktan sonra ilk bir hafta mali tabloyu çıkarıp, problemleri teşhis eden Galatasaray yönetimi, art arda hedefteki transferleri tamamlayacak.

Galatasaray'da 19 Haziran'da başkanlığa seçilen Burak Elmas ve yönetimi 22 Haziran'da resmen göreve başlamıştı. Hızlı bir şekilde mali ve hukuki problemleri çözmeye çalışan yönetim, şirket yöneticilerini de belirledikten sonra artık somut adımlar atmaya başlıyor. Transferde hem takıma hem de finansal şartlara uygun hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, iç transferde de netice almaya başladı.

EMRE VE ARDA'NIN AÇIKLANMASI AN MESELESİGalatasaray yönetimi iç transferde Emre Akbaba ve Arda Turan ile yeni sözleşme için görüşme gerçekleştirirken iki oyuncunun da resmi olarak açıklanması an meselesi. Hali hazırda takımla birlikte çalışmalarda yer alan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra Emre Akbaba da gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı terletecek.YÖNETİM YERE SAĞLAM BASIYOR

Taraftar, Galatasaray yönetiminden büyük beklenti içerisinde. Ancak sarı-kırmızılı yöneticiler ince eleyip sık dokuyor. Bu zamana kadar da transfer açıklanmamasının sebebi bazı hukuki prosedürlerdi. Sarı-kırmızılı ekibin eski teknik direktör Igor Tudor'a 700 bin Euro tazminat, Oğulcan Çağlayan için ise 1.2 milyon Euro artı 500 bin Lira'lık ödeme yapması gerekiyordu. Bu iki konuyu çözen sar-kırmızılılar, anlaşmaya varılan Barış Alper Yılmaz'ı da en yakın zamanda renklerine bağlayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusunda listedeki oyuncular ve kulüpleriyle sıkı bir pazarlık içinde olan Galatasaraylı yetkililer, 20 Temmuz'a kadar en az iki yabancı futbolcuyu da transfer etmeyi hedefliyor.


- Dha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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