Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy...

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına, yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi.