Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy...
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına, yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver: "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına, yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı