Galatasaray Yönetim Kurulu'nda Oytun Özer istifa etti
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Galatasaray Yönetim Kurulu'nda Oytun Özer istifa etti

Galatasaray Yönetim Kurulu'nda Oytun Özer istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Oytun Özer'in görevinden istifa ettiği açıklandı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Oytun Özer'in görevinden istifa ettiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"İşlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Oytun Özer, 31.05.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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