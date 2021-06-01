Galatasaray Yönetim Kurulu'nda Oytun Özer istifa etti
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Oytun Özer'in görevinden istifa ettiği açıklandı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Oytun Özer'in görevinden istifa ettiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"İşlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Oytun Özer, 31.05.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı