Galatasaray yıldız oyuncuya teklif yaptı! İngilizler duyurdu...

Gedson Fernandes transferinden beklediğini alamayan Galatasaray, orta saha takviyesi için resmi teklifte bulundu. Aslan Beşiktaş'ın eski orta sahası Muhammed Elneny için Arsenal ile masaya oturdu.

Orta saha takviyesi için kısa bir zamanı kalan Galatasaray'da rota Beşiktaş'ın eski orta sahası Muhammed Elneny, sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için görüşmeler başladı. İngiliz basınının iddiasına göre sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mısırlı oyuncu için Galatasaray devrede. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BONSERVİSİYLE İSTİYOR!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için Galatasaray'ın ufak bir bonservis ücreti ödemeye razı olduğu, bu rakamın ise 3 milyon € olduğu iddia edildi. Galatasaray Elneny için ise 1.7 milyon € yıllık ücreti ile birlikte 3 yıl sözleşme önerdiği iddia edildi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2019-2020 SEZONUNDA BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Abdullah Avcı'nın döneminde Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncu Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından daha ofansif oynamıştı. Sergen Yalçın sezon sonunda kalması yönünde rapor vermiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle Arsenal'de kalmıştı.