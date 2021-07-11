Galatasaray yenilenme çalışması yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray yenilenme çalışması yaptı

Galatasaray yenilenme çalışması yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Kasımpaşa maçının ardından salonda ve sahada rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray kafilesi, saat 16.30'da ise özel bir uçuşla Yunanistan'a hareket ederek Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atina'da kampa girecek. - İSTANBUL

Galatasaray yenilenme çalışması yaptı
Galatasaray yenilenme çalışması yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bağışlama kararı aldı
Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bağışlama kararı aldı
Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray yenilenme çalışması yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.07.2021 15:43:46. #1.13#

title