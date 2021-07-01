Galatasaray: "Yeniden buluşmamıza çok az kaldı"
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Galatasaray: "Yeniden buluşmamıza çok az kaldı"

Galatasaray: 'Yeniden buluşmamıza çok az kaldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda stadyumlara taraftarların yüzde 50 kapasite ile alınacağının açıklanmasının ardından Galatasaray sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara, "Büyük Galatasaray taraftarı! Yeniden buluşmamıza çok az kaldı!

Yeni sezonda stadyumlara taraftarların yüzde 50 kapasite ile alınacağının açıklanmasının ardından Galatasaray sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara, "Büyük Galatasaray taraftarı! Yeniden buluşmamıza çok az kaldı! O güne kadar tedbirlere uymaya devam" paylaşımı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrasında 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına karar vermişti. Taraftarlar uzun süredir hasret kaldıkları stadyumlara yeni sezonda kavuşacak. Galatasaray da sosyal medya hesabından taraftarlar için paylaşım yaptı. Taraftarların maçta tezahürat yaptığı videoyu paylaşan sarı-kırmızılılar, "Büyük Galatasaray Taraftarı! Yeniden buluşmamıza çok az kaldı! O güne kadar tedbirlere uymaya devam" notunu ekledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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