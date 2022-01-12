Galatasaray, yeni teknik direktör Torrent yönetiminde çift idman gerçekleştirdi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sabah antrenmanı öncesi tesisleri gezdi. Başkan Burak Elmas da tesislerde Torrent ile bir araya geldi. Domenec Torrent'in futbolcularla yaptığı kısa toplantının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapıldı. Sabah antrenmanında dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.