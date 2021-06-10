Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacak
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbolcular, antrenör Selçuk İnan yönetiminde 14 ve 15 Haziran tarihlerinde iki ayrı grup halinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Sarı-kırmızılıların hazırlık maçları programı ile ilgili detaylar ise daha sonra açıklanacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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