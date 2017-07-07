Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, 2017-2018 sezonu yurt dışı hazırlık kampı kapsamında Slovakya'nın Samorin kentinde bu akşam bir antrenman gerçekleştirdi.



Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idman core egzersizleriyle başladı. Antrenmanın sonraki bölümünde pas ve top kapma çalışması yapıldı. Son bölümdeki yediye üç dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmasıyla antrenman tamamlandı.



Antrenman öncesi Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül, takımı ziyaret ederek yeni sezon için başarılar diledi.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek. - İSTANBUL