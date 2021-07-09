Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İSTANBUL - Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve düz koşu ile devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması ve dar alanda oyunlar gerçekleştirildi. Bu bölümde oyuncuların neşeli ve hırsı olduğu gözlendi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışıldı.

Antrenmanı yaklaşık 30 civarı Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun olan ve en az bir doz korona virüs aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençler de izledi.

Antrenmanda Fatih Terim antrenman öncesinde engelli bir taraftar ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray yarın hazırlık maçında saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort