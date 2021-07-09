Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İSTANBUL - Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve düz koşu ile devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması ve dar alanda oyunlar gerçekleştirildi. Bu bölümde oyuncuların neşeli ve hırsı olduğu gözlendi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışıldı.

Antrenmanı yaklaşık 30 civarı Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun olan ve en az bir doz korona virüs aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençler de izledi.

Antrenmanda Fatih Terim antrenman öncesinde engelli bir taraftar ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray yarın hazırlık maçında saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı
Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:56:09. #1.16#

title