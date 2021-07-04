Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Ana bölümde 2x35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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