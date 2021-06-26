Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç grup halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya takımı Dinamo Bükreş ile 18.00'de karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı