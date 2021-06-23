Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşamüstü gerçekleştirilen 2'nci idman ise ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana kısmında sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, soğuma hareketlerinin ardından idman sona erdi. 

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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