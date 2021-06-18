Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen idmanda oyuncular, gruplar halinde pas çalışmaları yaptıktan sonra dayanıklılık uygulamaları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise yenilenme programı dahilinde ayak tenisi oynadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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