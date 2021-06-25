Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan ikinci antrenman ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından noktalandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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