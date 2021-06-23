Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözü üstüne söz söylenmeyecek! Futbolda tek yetkili oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in sözü üstüne söz söylenmeyecek! Futbolda tek yetkili oldu
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, Galatasaray ateşini resmen yaktı
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, Galatasaray ateşini resmen yaktı
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Angela Merkel Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Hadise Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 20:56:59. #1.15#

title