Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Etti

Galatasaray, Slovakya kampında yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Sabah basına kapalı antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yapan sarı-kırmızılılar, akşam antrenmana ise tempolu koşularla başladı.



Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Çift kale maç dışında takımdan ayrı çalışan Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda, antrenmanın tamamlanmasından sonra fazladan bir çalışma gerçekleştirdi.



Maç sırasında Cavanda ile girdiği pozisyonda sol ayağına darbe alan genç oyuncu Recep Gül, antrenmana devam edemedi. Recep'in durumunun ciddi olmadığı bildirildi.



Dizine aldığı darbe nedeniyle iki gün takımdan ayrı kalan Ahmet Çalık, antrenmanlara katıldı.



Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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İdmandan görüntüler



HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - BRATİSLAVA / DHA