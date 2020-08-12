HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı
12.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:08

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sezona bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Galatasaray'da yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan da antrenmanda yer aldı.

Oyunculardan bir bölümünün Ulus Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçtiği, diğer oyuncuların ise sabah antrenmanında Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda aerob koşusu yaptığı belirtildi.

Günün ikinci idmanının ise core aktivasyon çalışmasıyla başladığı, daha sonra pas çalışması üzerinde durulduğu aktarıldı. Takım halinde teknik bağlantılı pas çalışması ve 10'a 10 dayanıklılığa yönelik pas antrenmanı ile devam eden idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Politika
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Magazin
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var 3. Sayfa
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti
ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Ozan Güven Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mert Nobre Caner Erkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 21:30:42. #1.15#
title