Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaparak satışa çıkardı.

Galatasaray Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaparak satışa çıkardı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iç saha formasında Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı ilk maçta kullandığı formadan esinlenildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasman formasında ise 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıldı. Açıklamada siyah forma için, "Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi." denildi.

399,90 liradan satışa sunulan formalarda, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş recycle kumaş kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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