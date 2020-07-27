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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıtı

- Galatasaray yeni sezon formalarını tanıtı Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları belli oldu.

27.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:30

- Galatasaray yeni sezon formalarını tanıtı

İSTANBUL - Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formaları belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni formaları 279,90 TL'den satışa sunuldu.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. İç saha formasında sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisinin taraftarın takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ettiği belirtildi. Dış saha formasının da ateş temasından esinlenildiği ifade edildi. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini aldı.

2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri bugünden itibaren 279,90 TL'den satışa sunuldu.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıtı

Kaynak: İHA

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