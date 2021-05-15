Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta stada zorla girmeyen çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri izin vermedi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta stada zorla girmeyen çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri izin vermedi.

Karşılaşmadan saatler önce Türk Telekom Stadı'nın etrafında toplanan Galatasaraylı taraftarlar, stadın dış kapısının önünde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Sadece Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği listede ismi olanlar stada alınırken, maçın başlamasından kısa süre sonra stada girmeye çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri engel oldu.

Protokol ve basın girişinin önüne kadar gelen taraftarlar ile güvenlik görevlileri arasında zaman zaman arbede de yaşanırken, taraftarlar daha sonra bu bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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