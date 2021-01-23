Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır

23.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:09
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, maç için Malatya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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