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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır!

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır!

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Antrenman sahasında, ısınma ve pas oyunu ile süren idmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.


BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.


Kaynak: Hürriyet

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