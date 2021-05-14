Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın şampiyonluk için mücadele edeceği ve merakla taraftarların takip ettiği Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?