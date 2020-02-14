Haberler » Spor » Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

14.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:25
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu yaptı, gruplar halinde ayak tenisi oynadı.Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler