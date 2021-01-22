Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

22.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:39
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında tam süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Emre Taşdemir'in tedavisinin ardından salonda ve sahada çalıştığı, Şener Özbayraklı ile Oğulcan Çağlayan'ın ise tedavilerinden sonra salonda çalıştıkları kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Malatya'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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