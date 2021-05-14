Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Yeni Malatyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampta bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesi son antrenmanını yarın saat 18.00'de gerçekleştirecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı