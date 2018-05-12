Galatasaray, Yeni Malatyaspor Engelini Rahat Geçti: 2-0
Galatasaray sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar haftaya Göztepe maçında 1 puan aldığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Galatasaray, çok hızlı başladığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri henüz 1. dakika oynanırken YounesBelhanda ve 12. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.
AVANTAJINI KORUDU
Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 72'ye çıkarırken, son hafta öncesinde büyük bir avantajı korumuş oldu. Evkur Yeni Malatyaspor ise bu sonuçla 40 puanda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise son hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
YORUMLAR (29)
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Paratorumuzla hakemlerimizin büyük desteğiyle bir seneyi daha şampiyonlukla geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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forumda cekemeyen cıvcvıler anten taksın :DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Şampiyon fener olacak....!!!!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ak gençliğe kapak olsunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Haydi İzmir haydi GÖZTEPE, haftaya bunlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim. Rövanşı alalım, bütün taraftar stada.Cevap Yaz 3 14 Yayından Kaldır