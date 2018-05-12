Galatasaray, Yeni Malatyaspor Engelini Rahat Geçti: 2-0

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Galatasaray, çok hızlı başladığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri henüz 1. dakika oynanırken YounesBelhanda ve 12. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

AVANTAJINI KORUDU

Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 72'ye çıkarırken, son hafta öncesinde büyük bir avantajı korumuş oldu. Evkur Yeni Malatyaspor ise bu sonuçla 40 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise son hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.