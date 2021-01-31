Galatasaray, Yedlin'i KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'in tranferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı