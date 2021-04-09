Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray'la rakip sahada karşılaşacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray'la rakip sahada karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti olan Galatasaray ise 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük