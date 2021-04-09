Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak
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Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray'la rakip sahada karşılaşacak.

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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray'la rakip sahada karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti olan Galatasaray ise 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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