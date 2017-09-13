Galatasaray Voleybol Turnuvası, Yarın Başlayacak

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği turnuva yarın başlayacak.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek turnuva, Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Galatasaray Voleybol Turnuvası'nda sarı-kırmızılıların yanı sıra Efeler Ligi takımlarından Jeopark Kula Belediyespor, İran'ın Kalleh ve Bulgaristan'ın Lukoil Neftohimik takımları mücadele edecek.



Turnuvanın maç programı şöyle:



Yarın:



17.00 Galatasaray-Jeopark Kula Belediyespor



19.30 Lukoil Neftohimik-Kalleh



15 Eylül Cuma:



17.00 Galatasaray-Lukoil Neftohimik



19.30 Jeopark Kula Belediyespor-Kalleh



16 Eylül Cumartesi:



14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Lukoil Neftohimik



16.30 Galatasaray-Kalleh