Galatasaray Voleybol Turnuvası, Yarın Başlayacak

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği turnuva yarın başlayacak.

Galatasaray Voleybol Turnuvası, Yarın Başlayacak

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği turnuva yarın başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek turnuva, Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Voleybol Turnuvası'nda sarı-kırmızılıların yanı sıra Efeler Ligi takımlarından Jeopark Kula Belediyespor, İran'ın Kalleh ve Bulgaristan'ın Lukoil Neftohimik takımları mücadele edecek.

Turnuvanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Galatasaray-Jeopark Kula Belediyespor

19.30 Lukoil Neftohimik-Kalleh

15 Eylül Cuma:

17.00 Galatasaray-Lukoil Neftohimik

19.30 Jeopark Kula Belediyespor-Kalleh

16 Eylül Cumartesi:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Lukoil Neftohimik

16.30 Galatasaray-Kalleh