Galatasaray Voleybol Sportif Direktörü Şükrü Yendil ile Yollar Ayrıldı
Galatasaray Kulübünde voleybol şubesi sportif direktörü Şükrü Yengil ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Kulübünde voleybol şubesi sportif direktörü Şükrü Yengil ile yollar ayrıldı.
"YENİ YAŞANTISINDA BAŞARILAR DİLERİZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yengil'in uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"2009 yılında Galatasaray Voleybol Şubesi Altyapı Sorumlusu görevine getirilen ve 2015 yılından bu yana voleybol şubesi sportif direktörü olarak görev yapan Şükrü Yengil'e voleybol altyapı takımlarımıza, bayan ve erkek voleybol A takımlarımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."
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