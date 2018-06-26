Galatasaray Voleybol Sportif Direktörü Şükrü Yendil ile Yollar Ayrıldı

Galatasaray Kulübünde voleybol şubesi sportif direktörü Şükrü Yengil ile yollar ayrıldı.

"YENİ YAŞANTISINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yengil'in uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2009 yılında Galatasaray Voleybol Şubesi Altyapı Sorumlusu görevine getirilen ve 2015 yılından bu yana voleybol şubesi sportif direktörü olarak görev yapan Şükrü Yengil'e voleybol altyapı takımlarımıza, bayan ve erkek voleybol A takımlarımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."