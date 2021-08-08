Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirmeye çalışıyor
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Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirmeye çalışıyor

Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirmeye çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Savunma için takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag'da oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un transferini bitirmeye çalışıyor.

Savunma için takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag'da oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un transferini bitirmeye çalışıyor.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda transferde de hareketliliğine devam ediyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Kopenhag ekibinde forma giyen Victor Nelsson'un transferini bitirmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın ödeme takvimi ve rakamda anlaşmaya yakın olduğu Danimarkalı stoperin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Nordsjaelland altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu 2019 yılında 3 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu ve burada 86 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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