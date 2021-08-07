Galatasaray, Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı
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Galatasaray, Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray, Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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