Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, Danimarkalı stoper Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.