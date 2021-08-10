Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
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Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı

Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, Danimarkalı stoper Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı stoper Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
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