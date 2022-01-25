Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 25 Ocak 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Galatasaray, Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Medipol Başakşehir'in de Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi. Ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Yann Karamoh da Adana Demirspor maçındaki kural dışı hareketiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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