Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu - Haberler Spor
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

Futbolda UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbolda Uefa Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın E Grubu'nda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla Nef Stadı'nda saat 20.45'te yapacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı karşılaşmada ise İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Pire'de TSİ 23.00'te başlayacak maçta Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak; 4. hakem ise Santiago Jaime Latre.

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AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

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