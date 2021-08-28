Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Lazio-Galatasaray
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan