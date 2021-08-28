Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Lazio-Galatasaray

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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