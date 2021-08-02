Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile mücadele edecek.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki maçının galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı