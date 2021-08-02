Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile mücadele edecek.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
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