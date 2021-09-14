Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Galatasaray ile Fenerbahçe'nin grup maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Galatasaray ile Fenerbahçe'nin grup maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, E Grubu'nda Galatasaray ile İtalya temsilcisi Lazio arasındaki ilk hafta karşılaşmasında, Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.

Jug'un yardımcıları ise aynı ülkeden Matej Zunic ve Manuel Vidali olacak. Karşılaşma, 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Jug, Trabzonspor'un konuk ettiği Roma'ya 2-1 yenildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da görev almıştı.

Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki D Grubu mücadelesini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani'nin yardımcılığını, aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Bu karşılaşma ise 16 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Frankfurt Stadı'nda yapılacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Fenerbahçe'de yeni Pereira-Van Persie vakası! Şimdi de Mesut Özil

Fenerbahçe'de yeni Pereira-Van Persie vakası! Şimdi de Mesut Özil

 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor

 Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Bensu Soral
Spor Yıldız Tilbe Cristiano Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:15:58. #1.17#